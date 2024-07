Medalha de Rayssa Leal nas Olimpíadas leva web à loucura: ‘Me emocionei legal’

Rayssa Leal durante a disputa do skate street nas Olimpíadas de Paris (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 14:18 • Paris (FRA)

A brasileira Rayssa Leal faturou sua segunda medalha olímpica na história. Após um início complicado, a skatista brilhou no fim e conquistou o bronze nas Olimpíadas de Paris. A medalha da jovem atleta mexeu com todos os torcedores nas redes sociais que comemoraram demais o pódio da "Fadinha".

A parte das manobras mostrou como a disputa do skate street feminino olímpico foi de altíssimo nível. Rayssa Leal conquistou a segunda melhor nota da disputa, com um 92.88. A skatista não esteve nos seus melhores dias, mas conseguiu um 88.83 - no final, a atleta terminou com um somatório de 253.37 - o que lhe assegurou a medalha de bronze.

Rayssa mandou muitooo, eu me emocionei legal — koreinha do povo (@Pedro_kSilva) July 28, 2024

eu vou falar pros meus filhos que nasci na mesma cidade que a rayssa leal, vi ela ganhar prata e bronze nas olimpíadas , vi brasil ganhar três medalhas um seguido do outro no período de 10 min



pic.twitter.com/McZYob6kEX — kalonee🫀 (@kallonnee) July 28, 2024

RAYSSA VOCÊ É INCRÍVEL💚🇧🇷🧚‍♀️ — Netinho/prefeito (@Neto_2390) July 28, 2024

Agora posso vir falar o que todo mundo já sabe: Rayssa Leal já tem o nome marcado na história do skate, campeã do mundo, prata e bronze nas Olimpíadas.



Não tem nada igual. E o mais gratificante é ver como a modalidade evoluiu ao lado dela.



Chorei demais. Que emoção. — Ma Magalhães (@csmagah) July 28, 2024

Do Maranhão pro 🌍

Rayssa Leal você é incrível, Nordeste no Pódio Olímpico. 🇧🇷#Paris2024 #Olimpiadas2024 #RayssaLeal — 𝒟𝒶𝓃𝓎𝓁𝑜 𝒞𝒶𝓂𝓅𝑜𝓈 (@DanyloCampos_) July 28, 2024

Esta é a segunda medalha olímpica da carreira da Rayssa Leal. Com apenas 16 anos, Rayssa Leal marcou, mais uma vez, o seu nome na história do esporte brasileiro. Nas Olimpíadas de Tóquio, ela se tornou a brasileira mais jovem a subir ao pódio nos Jogos, com uma prata. Em Paris, a skatista manteve a escrita e ganhou mais uma medalha, desta vez de bronze.

Rayssa Leal no pódio com a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

🛹 Classificação do skate street feminino nas Olimpíadas

Coco Yoshizawa - Japão - 272,75

Liz Akama - Japão - 265,95

Rayssa Leal - Brasil - 253,37

Chenxi Cui - China - 241,56

Poe Pinson - Estados Unidos - 222,34

Paige Heyn - Estados Unidos - 163,23

Funa Nakayama - Japão - 79,77

Chloe Covell - Austrália - 70,33