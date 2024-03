Mbappé processa lanchonete após comparação de lanche com sua cabeça

Mbappé abriu um processo contra lanchonete (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 15:17 • São Paulo (SP)

Kylian Mbappé abriu um processo contra uma lanchonete após o dono do restaurante utilizar o nome do jogador para falar de um sanduíche. O influenciador Mohamed Henni, dono do restaurante, comparou o tamanho de um lanche com a cabeça do jogador.

- Pão redondo de padeiro, tão redondo quanto o crânio de Mbappé - utilizou na publicidade.

No processo enviado para o influenciador e empresário, a justificativa era que a marca estaria utilizando o nome de Mbappé sem autorização prévia.

- O Sr. Henni utiliza o nome de Kylian Mbappé Lottin para fins comerciais e promocionais, sem ter obtido previamente seu consentimento explícito para esse uso - disse a carta, que foi divulgada pelo próprio Mohamed Henni.

Publicidade comparava cabeça de Mbappé com lanche (Foto: Franck Fife/AFP)

O dono do restaurante, que é torcedor do Olympique de Marseille, rebateu a decisão de Mbappé de entrar com uma ação judicial e disse que 'estava arrasado'.

- Você não tem vergonha, é só isso que tem para fazer? Mbappé está me processando, estou arrasado. Um jogador desse nível tem tempo para pensar em mim. Ele está usando seu tempo e dinheiro para me atacar. Eu não estou machucando ninguém, sou um humorista - escreveu nas suas redes sociais, com quase dois milhões de seguidores.