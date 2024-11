Mauro Cezar reprova David Luiz como batedor de pênalti e manda recado a Filipe Luís

David Luiz perdeu um pênalti em Flamengo x Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 21:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo ficou só no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG nesta quarta-feira (13), no Maracanã, pelo Brasileirão. O Rubro-Negro poderia ter marcado de pênalti no primeiro tempo, mas David Luiz desperdiçou a cobrança. Nas redes sociais, Mauro Cezar Pereira criticou a decisão do zagueiro bater a penalidade.

- David Luiz nunca foi batedor de pênaltis. Jogo empatado, valendo três pontos e essa invencionice. Absurdo. Filipe Luís tem que se conscientizar que ele agora é o técnico, não um integrante do grupo de jogadores amigos - escreveu o jornalista.

Alcaraz havia se prontificado para bater a penalidade, mas David Luiz pediu para cobrar. Everson defendeu o chute e o meia argentinou finalizou o rebote para fora. Com o empate, o Flamengo chegou aos 59 pontos, na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, enquanto o Atlético-MG tem 42, na 10ª colocação.