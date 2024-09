Mauro Cezar dispara contra Flamengo após eliminação na Libertadores: ‘Campanha vergonhosa’

Comentarista Mauro Cezar critica técnico Tite (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 01:34 • Rio de Janeiro

O jornalista Mauro Cezar Pereira realizou criticas ao Flamengo após a eliminação nas quartas de final Libertadores, nesta quinta-feira (27), para o Peñarol. A equipe do treinador Tite amargou um empate sem gols contra a equipe uruguaia e não conseguiu reverter a desvantagem da derrota, no Maracanã, na última semana.

Em análise do resultado, o jornalista classificou a campanha do Rubro-Negro na Libertadores como vergonhosa. O time caiu precocemente após não consegui confirmar o favoritismo nas quartas de final. Assim, para Mauro Cezar, o trabalho de Tite se encaminha para uma fase ruim com a eliminação.

- Essa campanha na Libertadores é vergonhosa. O trabalho do Tite é razoável, e que vai se encaminhado para se tornar ruim. Se o trabalho fosse ruim, não teria chegado nessa fase avançada da Libertadores. Não estaria vivo na Copa do Brasil, e também não estaria na parte de cima da tabela do Brasileiro. No geral, é um trabalho mediano - disse o jornalista.

Além disso, o comunicador também destacou que para o Flamengo não serve a realização de um trabalho mediano. Isso porque, o clube tem grandes investimentos e almeja resultados melhores durante a temporada.

- Porém, mediano não serve para o Flamengo. O clube tem o principal e mais caro elenco da América do Sul, e esse nível não basta. Deixa a desejar. Hoje, o Tite foi mal. A equipe foi bem no primeiro tempo, porém no segundo não manteve a atuação. A equipe tem uma dificuldade de simplificar certas jogadas que é assustador. A equipe controlou o jogo, mas não finalizou. É culpa da comissão técnica e com grande responsabilidade dos atletas, que também são culpados - concluiu.

Com a eliminação na Libertadores, o Flamengo agora foca nas disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil. Atualmente, o Rubro-Negro está na quarta colocação do campeonato e na semifinal do torneio nacional, onde irá enfrentar o Corinthians na busca da vaga para a final.