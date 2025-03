Mauro Cezar critica postura de Abel em entrevista no Palmeiras

Na coletiva de imprensa do Palmeiras, realizada no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira enfrentou questionamentos sobre o desempenho do time após o empate sem gols com o Botafogo. Em sua coluna no "UOL", o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a postura do português, evidenciando uma atitude costumeira do comandante do clube paulista: esquivar-se das perguntas mais incisivas.

Pedro Marques, jornalista da Jovem Pan Esportes, abordou o repertório da equipe, divergindo do tom usualmente ameno em coletivas. Abel Ferreira optou por não responder diretamente, deixando aberta a questão sobre a performance do time.

Segundo Mauro Cezar, esse episódio ilustra a dinâmica atual entre a imprensa e o futebol brasileiro, onde perguntas desafiadoras são exceção.

- No futebol brasileiro, nos últimos tempos, não foram poucas as vezes nas quais jornalistas deixaram de fazer questionamentos mais duros, mesmo que pertinentes. Muitos pareciam assustados diante dos entrevistados - declarou.

Outros não são da imprensa, embora frequentem coletivas. Se apresentam como influenciadores, um novo rótulo dado a torcedores que, em tempos de redes sociais, têm acesso aos personagens do esporte. Vários estão ali para bajular e aparecer mesmo. - completou Mauro Cezar.

A atitude de Marques, apesar de causar desconforto, sublinha a necessidade de um jornalismo esportivo que não hesite em questionar e buscar respostas, especialmente diante de resultados insatisfatórios.