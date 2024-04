Matheus Bidu divulga arte pré-jogo com escudo errado: ‘Corinthians Cabeçuda’

(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 22:56 • São Paulo (SP)

Como de costume, alguns jogadores relacionados para as partidas dos respectivos times costumam postar fotos no dia anterior com uma arte e um design especial. Às vésperas do jogo do Corinthians contra o Fluminense, Matheus Bidu fez o mesmo.

Entretanto, o jogador não se atentou, e a foto divulgada estava com o escudo do Corinthians errado. Ao invés de ser o tradicional, compartilhou uma montagem com um escudo escrito 'Corinthians Cabeçuda'.

'Corinthians Cabeçuda' é uma equipe amadora da cidade de Laguna, em Santa Catarina. Esta não é a primeira vez que alguém se confunde. Ano passado, ao divulgar um jogo comemorativo, o Real Madrid utilizou o mesmo escudo sem querer.

Veja a postagem: