A Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu nesta quarta-feira (13) o presidente da Comissão de Ética da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Carlos Renato Azevedo. De acordo com o autor do requerimento, o deputado Danilo Forte, a presença do mandatário era de "extrema importância para que, juntamente com a Casa Legislativa, pudessem construir medidas que contribuam na garantia para segurança do próprio esporte".