Vale ressaltar que a CPI da Manipulação do Futebol tem uma data limite de funcionamento até o dia 14 de setembro. Embora o requerimento de prorrogação da comissão por mais 60 dias tenha sido aprovado, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP/AL), ainda não confirmou oficialmente essa prorrogação. No entanto, deputados envolvidos com a CPI estão trabalhando com a expectativa de que a comissão será estendida por pelo menos mais 15 dias. Isso permitirá que os parlamentares conduzam mais audiências públicas e tomem depoimentos adicionais antes da elaboração do relatório final pelo deputado Felipe Carreras (PSB/PE).