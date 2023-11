Uma das maiores rivalidades da era recente da Premier League terá mais um capítulo neste fim de semana. Manchester City e Liverpool entram em campo na abertura da 13ª rodada neste sábado (25), às 9h30, em partida que vale a liderança do Campeonato Inglês. Com transmissão do Star+, o jogo terá narração de Paulo Andrade, comentários de Mário Marra e Carlos Eugênio Simon.