Em uma live no Instagram, a influenciadora Maíra Cardi, ex-esposa do vencedor do BBB, Arthur Aguiar, revelou alguns famosos que fizeram parte de seu programa de emagrecimento. Dentre esses famosos, o jogador do Chelsea e da Seleção Brasileira Thiago Silva foi mencionado. Porém, sua esposa, Isabelle Silva, defendeu o zagueiro nas redes sociais.