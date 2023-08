Flamengo e Dorival Júnior estão novamente na decisão da Copa do Brasil, mas desta vez em lados opostos. Enquanto o Rubro-Negro lida com urgências para contornar a crise que se alastrou nos últimos dias, o São Paulo saboreia o retorno de Lucas Moura e sonha com a evolução física de James Rodríguez na busca pelo título inédito. As realidades adversas fazem com que Renato Maurício Prado veja um troféu ''encaminhado'' para o Tricolor.