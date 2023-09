A mãe da campeã olímpica, Walewska, revelou como foram os últimos momentos com a filha - a ex-jogadora faleceu na quinta-feira (22). No entanto, segundo dona Maria Aparecida Moreira, antes disso, no dia 16, a família estava reunida para comemorar o aniversário do irmão de Wal, Weslley Oliveira. As informações são do portal "UOL".