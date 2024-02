O influenciador Luva de Pedreiro chamou atenção ao se encontrar com o Papa Francisco, no Vaticano, nesta quarta-feira (7). O jovem levou uma camisa da Seleção Brasileira para o pontífice e viralizou ao perguntar para o argentino quem ele prefere entre Messi ou Cristiano Ronaldo. Veja no vídeo acima: