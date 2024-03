Lutadora de UFC desabafa sobre problemas de infertilidade

Katlyn compete junto as pesos mosca no Ultimate (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 19:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar da derrota para Maycee Barber no último sábado (9) no UFC 299, para Katlyn Cerminara apenas poder competir já foi uma vitória. A veterana vem passando por problemas pessoais que vai além do octógono.

Tentando construir uma família, Katlyn descobriu ter problemas de fertilidade, e passou por difíceis momentos entre inseminação intrauterina, fertilização in vitro e até dois abortos espontâneos.

As dificuldade da lutadora já duram dois anos, e além disto precisou arrumar tempo para se dedicar a vida no Ultimate. Porém, devido aos diversos procedimentos que passou, Katlyn subiu de peso e acabou chegando marca de 77 kg, algo inesperado já que Cerminara compete entre as pesos moscas (57 kg).

Com isso, Katlyn resolveu desabafar com seus seguidores sobre os acontecidos.

- Tenho tentado engravidar naturalmente enquanto luto no topo do UFC, o que tem sido um equilíbrio estranho. Após perder em outubro de 2022, decidi dedicar meu tempo a começar uma família com esperança de engravidar e voltar a lutar. Quatro rodadas de inseminação intrauterina, depois 3 rodadas de fertilização in vitro e 2 abortos espontâneos foram muito difíceis para mim, mentalmente e fisicamente. Com todos os tratamentos e inúmeras injeções de hormônio, eu cheguei a 77 kg. Após o segundo aborto, decidi dar uma pausa e pegar uma luta para tentar esquecer a decepção. Sofrer outra derrota esse final de semana não era o que eu queria, mas é a vida - desabafou Katlyn em seu Instagram.

