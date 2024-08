Luis Roberto comenta atuação de titular do Flamengo contra o Bahia: ‘Fora de sintonia’

Luis Roberto narra a partida entre Bahia e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 22:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Narrador de Bahia x Flamengo, pela Copa do Brasil, Luis Roberto falou sobre o desempenho do meia Nico De La Cruz, no primeiro tempo. Durante transmissão da Globo nesta quarta-feira (28), o locutor e o comentarista Roger Flores citaram a questão emocional do jogador envolvendo a morte de Juan Izquierdo.

- Nico (De la Cruz) parece não estar na sintonia do jogo - começou o narrador.

- Pode ter uma questão emocional por conta do falecimento do grande amigo Izquierdo, que começou com ele no Liverpool-URU - disse Roger Flores.

- Isso que eu ia falar. A gente viu ele chorando antes da bola rolar - completou Luis Roberto.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De La Cruz e Izquierdo atuaram juntos nas categorias de base do Liverpool-URU. Após a morte do amigo, o jogador do Flamengo se pronunciou nas redes sociais: "Soubemos rir muito e com essa alegria vou recordar você". Durante o minuto de silêncio antes da bola rolar, em homenagem ao zagueiro, o meia não conteve a emoção.

No segundo tempo, De La Cruz deu assistência para o gol de Bruno Henrique, e saiu aos 27 minutos após sentir incômodo na coxa.