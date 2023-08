O São Paulo sentiu a altitude de Quito, no Equador, e teve um desempenho tenebroso no primeiro tempo do duelo contra a LDU. A consequência da péssima atuação poderia ter sido pior se não fosse o gol de Lucas Moura, na reta final do segundo tempo, para diminuir a vantagem equatoriana - que era de 2 a 0 até aquele momento. Não à toa, o tento do camisa 7 foi tratado como 'o da classificação' por parte da torcida tricolor, que aposta na força do time no Morumbi. O atacante também foi enaltecido pela qualidade e poder de decisão.