Liverpool x Newscastle: atuação de jogadores da Seleção leva web à loucura

O Newcastle derrotou o Liverpool por 2 a 1 e se sagrou campeão inédito da Copa da Liga Inglesa. O jogo aconteceu neste domingo (16), no Wembley Stadium. Destaques do campeão e convocados para a Seleção Brasileira, Bruno Guimarães e Joelinton deixaram os brasileiros animados com a atuação da dupla.

Com o título, o Newcastle quebrou tabus históricos em sua história. O time venceu seu primeiro título nacional após 70 anos de espera, sendo o último, em 1955. Além disso, essa foi a primeira conquista da Copa da Liga Inglesa pelo clube, sendo campeão inédito na competição. A equipe havia batido na trave na temporada de 1975/76 e 2022/23.

Liverpool x Newcastle: como foi o jogo?

O jogo começou mais estudado e cauteloso por ambas as partes. Quem saiu mais para o jogo foi o Newcastle, sendo mais agressivo. A tônica do primeiro tempo com o Liverpool mais acuado, esperando a oportunidade perfeita, enquanto os Magpies atacando mais, porém, sem conseguir finalizar bem suas jogadas. Ao fim da primeira etapa, o Newcastle chegou com o maior perigo até então e abriu o placar em jogada de escanteio. Dan Burn, convocado por Thomas Tuchel foi o marcador do primeiro gol da partida.

Já no segundo tempo, o Liverpool se viu encurralado e começou a sair mais para o jogo. O time dominou a posse de bola, porém, fazia isso com pouca finalidade na partida, chegando poucas vezes ao gol do rival. O Newcastle jogava de forma mais inteligente e assim, chegou ao segundo gol do jogo. Isak que havia marcado, teve seu tento invalidado pelo VAR. Porém, pouco tempo depois, o jogador não desperdiçou a chance e fez o segundo do Newcastle, ficando mais perto do título.

Após isso, o Liverpool começou a pressionar e chegar perigosamente ao gol de Nick Pope. O goleiro fez defesas incríveis e conseguia se segurar na meta do Newcastle. Na reta final do jogo, entretanto, os Magpies entraram em modo defensivo e pouco jogaram, dando espaço para os Reds pressionar. Nos acréscimos da partida, Chiesa diminuiu para o Liverpool.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 1x2 Newcastle

Final - Copa da Liga Inglesa

📆 Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Wembley Stadium, em Londes (ING);

🕴️ Arbitragem: John Brooks (árbitro); Eddie Smart e Nick Greenhalgh (assistentes); Stuart Attwell (VAR)⚽ Gols: Dan Burn (NEW 45'/1T), Isak (NEW 7'/2T), Chiesa (LIV 45+4/2T)