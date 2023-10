De acordo com a 'Veja', a tecnologia disponibilizada também é de alta qualidade e oferece uma câmera que bate fotos automaticamente do grupo para registrar a reação do primeiro contato com o bebê. Uma diária na unidade pode variar de preços. As mais simples custam até R$ 7 mil, enquanto a suíte presidencial pode ter o preço de R$ 12 mil. Isso porque, o espaço disponibiliza de sala, antessala com decoração personalizada, closet, serviço de concierge, menu exclusivo de chefe francês e acesso à adega.