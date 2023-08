O Palmeiras venceu o Cuiabá no último domingo (20) por 2 a 0, na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe segue na vice-liderança do torneio, mas diminuiu a diferença para o Botafogo para 11 pontos. No próximo final de semana, a equipe encara o Vasco, no Allianz Parque.