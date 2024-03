Nova Iguaçu e Vasco farão semifinal do Carioca em Volta Redonda

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (Reprodução/ FFERJ)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 13:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O duelo entre Nova Iguaçu e Vasco, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, já tem local definido. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) oficializou, na tarde desta quarta-feira (13), o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, como palco da partida de domingo, às 16h (de Brasília).

Mandante, o Nova Iguaçu havia solicitado ao consórcio administrado por Flamengo e Fluminense para levar a partida para o Maracanã. No entanto, não houve resposta por parte dos administradores do estádio, e a Ferj aguardou "até o limite máximo operacional" para dar um veredito.

No jogo de ida, disputada no Maracanã, Nova Iguaçu e Vasco empataram em 1 a 1. Xandinho abriu o placar para o Laranjão, e Lucas Pitón deixou tudo igual para o Cruz-Maltino. Para o duelo decisivo, a equipe da Baixada Fluminense tem a vantagem do empate para alcançar a grande final, por ter se classificado à frente do Gigante na Taça Ganabara.

Confira a nota da Ferj sobre o local de Nova Iguaçu x Vasco:

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aguardou até o limite máximo operacional a indicação do estádio para a realização da semifinal Nova Iguaçu x Vasco.

O Laranjão da Baixada, clube mandante, indicou o Estádio Raulino de Oliveira.

Nova Iguaçu e Vasco empataram no jogo de ida da semifinal do Carioca; volta tem local definido (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)