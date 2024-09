Léo Dias é condenado a pagar R$ 25 mil a medalhão de gigante da Série A; entenda

Léo Dias foi condenado pela Justiça a pagar R$ 25 mil a Dudu, do Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 20:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Léo Dias foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 25 mil ao atacante Dudu, do Palmeiras. De acordo com o portal "UOL", o jogador processou o colunista por danos morais após a publicação de uma reportagem incorreta sobre o atleta alviverde.

Em 2023, o jornalista publicou uma reportagem em que afirmava que Dudu era alvo de um processo judicial de investigação de paternidade após uma suposta traição à esposa. A ação existia, mas na verdade se tratava de outro homem com o mesmo nome do atacante do Palmeiras.

Léo Dias foi condenado em fevereiro, recorreu da decisão e perdeu em segunda instância após decisão judicial no último dia 20. Na época, o jogador se manifestou através das redes sociais e afirmou: "Existem vários Alfredos, Carlos, Renatos e outros, como Eduardo".

Ainda segundo o veículo, Léo Dias irá arcar com a determinação judicial. Dudu é um dos principais jogadores da história do Palmeiras, tendo conquistado mais de 10 títulos entre Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa e Paulistão.