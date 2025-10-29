menu hamburguer
Lance de Rossi em Racing x Flamengo enlouquece torcedores: 'Até a morte'

Equipes se enfrentam pela semifinal da Libertadores

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
22:24
Rossi-Flamengo-Fluminense-Campeonato Carioca
imagem cameraRossi realizou defesa difícil em Racing x Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O Racing teve uma chance clara de gol no início do confronto contra o Flamengo, desta quarta-feira (29), no El Cilindro, na Argentina, pela semifinal da Libertadores. Contudo, ação ofensiva foi neutralizada por uma defesa do goleiro Rossi. A ação do arqueiro viralizou nas redes sociais.

Torcedores do Flamengo juraram amor ao jogador, que conseguiu pegar uma finalização difícil contra o próprio gol. O cronômetro marcava 11 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Conechny subiu mais alto que a defesa rubro-negra para cabecear uma bola alçada a área.

O centroavante seguiu o manual completo na jogada. Cabecou forte e em direção ao chão do goleiro Rossi. Contudo, o arqueiro do Flamengo conseguiu ter um reflexo apurado para buscar o arremate. Veja a repercussão do lance abaixo:

