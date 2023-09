A Policia Civil de São Paulo busca localizar o ex-jogador para solicitar esclarecimentos. A placa do carro utilizado por Kleber foi anotada no local, mas a informação é de que o veículo é alugado. Segundo testemunhas, Kleber costuma frequentar o local, o que teria causado espanto nos funcionários pelos atos naquela noite. Recentemente, Kleber teve ordem de prisão concedida pela polícia do Rio Grande do Sul por questões familiares.