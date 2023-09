- Diante das diversas matérias publicadas por diversos sites e notícias nas redes de televisão, diferentemente do veiculado, no último dia 03/09 fui agredido por três pessoas e apenas me defendi das agressões que sofri, sejam elas físicas e/ou morais. Em nenhum momento agredi qualquer funcionário do estabelecimento, inclusive nos vídeos veiculados inexiste, de minha parte, qualquer agressão ou tentativa - começou Kléber.