A Super Copa Pioneer foi criada para comemoração do aniversário de 35 anos do PIONEER FC que foi fundado no dia 05 de Junho de 1981. Um dos times com maior tradição no cenário nacional do futebol amador/várzea, com um grande engajamento com a comunidade, e além de abrigar um celeiro de novos craques, existe a preocupação com a comunidade, desenvolvendo projetos sociais que visam a formação e o bem estar de crianças e jovens, e o LANCE! te convida a ler mais um pouquinho dessa história.