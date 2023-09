A Bueno Wines, que tem sede na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul, conta com uma filial na Itália e teria como sócio Alex Reiller de Moraes, que possuía 10% de cotas e era administrador do negócio. Ainda segundo o 'Uol', Galvão rompeu a sociedade com Alex em 2018, mas não excluiu o empresário do quadro societário e nem encerrou a empresa.