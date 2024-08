Justiça toma decisão envolvendo salário de Willian Bigode no Santos; veja

Willian Bigode em ação pelo Santos (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 17:38 • Rio de Janeiro

A Justiça recusou nesta na semana passada o recurso de Willian Bigode para desbloquear 30% do próprio salário no Santos. O imbróglio judicial acontece devido a uma dívida do atual atacante do Santos com Mayke, ex-companheiro de Palmeiras.

A decisão de manter a punição do jogador mediante ao processo foi protoculada de maneira monocrática pelo desembargador Carlos Duarte. O recurso do atacante pedia que a Justiça considerasse as pedras preciosas da empresa de criptomoeda Xland como forma de garantia. Assim, o atleta deixaria de ter o salário penhorado.

Atualmente, o jogador recebe um salário de R$ 200 mil mensais. A quantia foi considerada elevada pelo tribunal, que optou por manter a penhora de 30% do valor e alegou que o bloqueio não causaria prejuízo à subsistência do atleta.

Relembre o caso

O lateral Mayke acusa a empresa Xland de ter aplicado um golpe financeiro e cobra mais de R$ 8 milhões. A defesa de Willian alega que o cliente também foi vítima na ação junto com a empresa WLJC, que pertence ao atleta. Ele alega que também teria investido R$ 17,5 milhões no esquema de golpe.

A Xland é uma empresa de investimento em cryptomoedas que se envolveu em polêmica recentemente. Além dos dois jogadores, Gustavo Scarpa também alega ter perdido mais de R$ 6 milhões na empresa. Ele também cobra Willian Bigode na justiça.