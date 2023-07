A primeira vítima do processo relatou incômodos com o comportamento inadequado do treinador como comandante da ginástica no Clube Mesc, em 2016. Depois de intensa investigação policial, mais de 40 ginastas revelaram ter sofrido abusos de Fernando entre 1996 e 2016. Dentre eles, quatro são citados no processo como vítimas, enquanto os outros participam do inquérito como testemunhas.