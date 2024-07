Jornalistas se revoltam com expulsão de Alan Ruschel em Juventude x Inter: ‘Absurdo’

Torcedor invadiu o gramado para tentar agredir Enner Valencia em Juventude x Internacional (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 19:59 • Caxias do Sul (RS)

Um torcedor invadiu o gramado para tentar agredir jogadores em Juventude x Internacional, neste sábado (13), pela Copa do Brasil. O lateral Alan Ruschel tentou defender os companheiros e acertou um soco no homem. Após análise da situação no VAR, a arbitragem expulsou o jogador jaconero.

O torcedor do Internacional tentou agredir Enner Valencia após o atacante perder um pênalti. Alan Ruschel e outros jogadores do Juventude tentaram impedir o homem, que foi retirado de campo logo depois. Após expulsar o lateral, o árbitro anulou a primeira penalidade, Valencia bateu novamente, e fez o gol.

Os clubes empataram em 1 a 1, com gols de Valencia e Rodrigo Sam, no Alfredo Jaconi. Como o Juventude havia vencido o primeiro jogo no Beira-Rio por 2 a 1, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

