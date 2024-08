Jornalistas rasgam o verbo sobre trabalho de Fábio Carille no Santos: ‘Horrível’

Santos ficou só no empate com a Ponte Preta na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 23:56 • São Paulo (SP)

O Santos ficou apenas no empate com a Ponte Preta na Vila Belmiro, nesta sexta-feira (30), pela Série B do Brasileirão. O Peixe abriu 2 a 0 no placar, mas não conseguiu segurar o resultado, mesmo com um a mais em campo. Nas redes sociais, jornalistas criticaram o trabalho do técnico Fábio Carille.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No primeiro tempo, o Santos abriu 2 a 0, com gols de Giuliano e Basso. Ainda na etapa inicial, a Ponte Preta teve o meia Élvis expulso. Com um jogador a menos, a Macaca foi buscar o empate, com gols de Jeh e Dodô. O Peixe segue na liderança, com 40 pontos, mas pode terminar a rodada na terceira posição.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes: