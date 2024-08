Santos acerta nova contratação do futebol português

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 20:17 • Santos (SP)

O Santos realizou novas movimentações no mercado da bola. Perto do fim da janela de transferências, o Peixe encaminhou, nesta sexta-feira (30), as contratações do zagueiro Riccieli, brasileiro que atuava em Portugal, e do meia-atacante uruguaio Nacho Laquintana para reforçar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.

Riccieli, com 25 anos, vem do futebol português. O zagueiro defendeu o Famalicão e chegará com o contrato de empréstimo, válido até a metade de 2025, que prevê compra ao final mediante ao cumprimento das metas com a equipe no período. O jogador vai reforçar o setor devido a possibilidade da saída de Jair, que está na mira do Porto, de Portugal.

Apesar de a diretoria alvinegra ter recusado a última proposta feita pelo time português, a negociação ainda não finalizou, e o Porto pode aumentar a proposta de valores caso siga com o interesse no Menino da Vila.

Já Laquintana chega por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. O meia-atacante estava sem espaço na equipe de Pedro Caixinha, o que facilitou a negociação com o Santos.

Caso as contratações sejam firmadas, o Alvinegro Praiano pode chegar ao seu sexto reforço nesta janela de transferências. Três reforços já foram oficializados: Billy Arce, Wendel Silva e o goleiro Renan. Yusupha Njie ainda segue na tentativa de resolver questões burocráticas junto a diretoria do clube para oficializar sua chegada ao clube.