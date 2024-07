Jornalistas deliram com estreia de Felipe Anderson em Botafogo x Palmeiras: ‘Titular absoluto’

Felipe Anderson entrou no segundo tempo da partida (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 23:52 • Rio de Janeiro

Apesar da derrota do Palmeiras para o Botafogo no Nilton Santos, a estreia de Felipe Anderson chamou a atenção de alguns jornalistas. Em posts nas redes sociais, alguns dos comentaristas já pediram o meia como titular do Verdão. O Alvinegro venceu a partida por 1 a 0 e assumiu a liderança do Brasileirão. Felipe entrou no segundo tempo, com o Alviverde já em desvantagem.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 17 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

🟨 Cartões amarelos: Alexander Barboza e Damián Suárez (Botafogo)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Tiquinho Soares (Botafogo)

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Marçal; Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Luiz Henrique (Kauê) e Savarino; Júnior Santos (Igor Jesus) e Tiquinho Soares (Tchê Tchê).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Felipe Anderson) e Raphael Veiga (Caio Paulista); Rony (Dudu), Estêvão (Maurício) e Flaco López.