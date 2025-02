Jornalistas criticam Zubeldía após São Paulo x Velo Clube: ‘Time involuiu’

O São Paulo ficou só no empate em 3 a 3 com o Velo Clube pelo Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (13), em Brasília. Após o tropeço contra o lanterna do torneio no estádio Mané Garrincha, o técnico Luis Zubeldía foi criticado por jornalistas nas redes sociais.

Luciano marcou dois gols para o Tricolor, e André Silva anotou o terceiro. O São Paulo vencia o jogo até os 46 minutos do segundo tempo, quando levou o empate. Na última segunda-feira (10), a equipe de Zubeldía também havia empatado com o Inter de Limeira, em 0 a 0.

Veja os comentários nas redes sociais: