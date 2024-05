Jornalista detona Tite em Amazonas x Flamengo: ‘Voltou às convicções xexelentas’

Tite foi criticado pela atuação do Flamengo contra o Amazonas (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Amazonas na última quarta-feira (22) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o Rubro-Negro não teve grande atuação. Nas redes sociais, o jornalista Renato Maurício Prado criticou o técnico Tite.

- Gerson espetado na direita. Todo mundo parado na frente. Puro suco do 4-3-3 posicional e fedorento do Tite. Quando se pensa que agora vai, ele passa uma semana treinando para retornar suas convicções xexelentas! - escreveu o comentarista.

- Atuação ridícula, novamente insistindo no totó. Tite não tem jeito. Uma semana de treinos para voltar a jogar mal, no sistema que ele tanto adora - completou Renato Maurício Prado.

Nos últimos jogos, contra Corinthians, no Brasileirão, e Bolívar, na Libertadores, o Rubro-Negro venceu com bons desempenhos. O Flamengo volta a campo no próximo dia 28 de maio e enfrenta o Millonarios, pela 6ª rodada da fase de grupos do torneio continental.