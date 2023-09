O jornalista André Rizek, do SporTV, se envolveu em uma polêmica na tarde desta terça-feira (19) após interpretar a situação envolvendo Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, de maneira equivocada. Isso porque, o comunicador saiu em defesa do dirigente ao tomar conhecimento sobre a confusão com um rubro-negro dentro de um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O profissional foi questionado por torcedores e se desculpou na sequência.