— Eu queria dar uma opinião sobre o assunto. Estou achando chato, está chato demais tudo isso. Está chato, cara. Acho que o Palmeiras precisa fazer uma reflexão sobre isso. A comissão técnica do Palmeiras é a mais vitoriosa desde que chegou ao Brasil, faz o melhor trabalho desde que está no Brasil e é respeitada por quase todo mundo. Não somos unanimes. Claro que vai ter jornalista praticando xenofobia e falando coisas inaceitáveis de Abel, não somos unanimidades na imprensa, mas se for considerar os jornalistas mais relevantes do país ninguém deixa de reconhecer o mérito do Abel. Só que eles estão ficando chatos. Estão criando inimigos imaginários em todos os jogos, estão indo para o confronto e me diga se precisa. Precisa? Olha o que aconteceu no sábado, contra o Fluminense, no Maracanã, o João Martins disse de novo que o jogo estava condicionado, que tinham forças superiores trabalhando contra o Palmeiras -, opinou.