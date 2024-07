Jornalista questiona possível pênalti não marcado contra o Palmeiras: ‘Como assim?’

Palmeiras e Atlético-GO se enfrentam no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 20:02 • São Paulo (SP)

O primeiro tempo do jogo entre Palmeiras e Atlético-GO, pelo Brasileirão, foi marcado por um lance polêmico. Baralhas caiu na área após lance com Aníbal Moreno e jogadores do clube goiano pediram pênalti. O jornalista Renato Maurício Prado questionou a não marcação da penalidade.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance ocorreu logo nos primeiros minutos, após o gol Flaco López para o Palmeiras. O VAR entrou em contato com Wagner do Nascimento Magalhães, mas o árbitro não foi chamado para rever a jogada no monitor. Shaylon empatou para o Atlético-GO alguns minutos depois, em golaço de fora da área.

Veja o comentário do jornalista: