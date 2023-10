O Botafogo empatou em 1 a 1 com o Goiás, em pleno Nilton Santos, e viu a distância - que já foi superior a dez pontos - para o vice-líder do Brasileirão cair para seis. Na visão do jornalista André Rizek, a sequência de deslizes ainda não interferiu no favoritismo do Alvinegro no campeonato, mas já serve como sinal de alerta para acalmar os ânimos e debater com cautela sobre uma possível troca de comando.