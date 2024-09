Jornalista opina sobre lance polêmico em Atlético-MG e São Paulo

MG - BELO HORIZONTE - 12/09/2024 - COPA DO BRASIL 2024, ATLETICO-MG X SAO PAULO - Wellington Rato jogador do Sao Paulo durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 23:29 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (12), Atlético Mineiro e São Paulo duelaram em confornto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil na Arena MRV. A partida foi marcada pela intensidade física e o alto número de cartões.

Aos 19 minutos da primeria etapa, Junior Alonso cometeu falta em Wellington Rato após perder a bola no meio campo, deixando o atacante do São Paulo livre para avançar em direção ao gol.

O zagueiro paraguaio recebeu cartão amarelo pela falta e o jornalista Sergio Xarvier Filho opinou sobre o lance.

- No jogo anterior, o Atlético-MG teve um lance parecido com esse, contra o Grêmio, e a decisão do Raphael Claus naquele jogo foi de expulsar o jogador do Grêmio. São lances que você sempre fica na dúvida. Era uma chance iminente de gol? O Rato iria chegar na frente? Acho que fica ali no limite da decisão - comentou Sérgio Xavier.

MG - BELO HORIZONTE - 12/09/2024 - COPA DO BRASIL 2024, ATLETICO-MG X SAO PAULO -Calleri jogador do Sao Paulo durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2024.