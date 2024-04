Jornalista manda recado contundente a Endrick após clássico: ‘Tem que começar a ouvir’

Endrick recebeu amarelo contra o São Paulo por carrinho em Arboleda (Foto: Cesar Greco/Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 16:48 • São Paulo (SP)

Um lance polêmico envolvendo Endrick gerou repercussão no clássico entre São Paulo e Palmeiras. O jovem deu um forte carrinho em Arboleda, do São Paulo, e recebeu cartão amarelo. João Paulo Cappellanes, do "Jogo Aberto", afirmou que o atacante merecia vermelho e mandou um recado ao atleta.

- O Endrick quase quebrou a perna do Arboleda. Muitas vezes a gente tem que esperar quebrar para depois consertar. O histórico do Endrick é muito ruim e muita gente gosta de passar pano. Eu torço para o Endrick, mas tem que começar a ouvir um pouco, não é a primeira chegada que ele dá - começou.

- Ele já bateu em vários outros jogadores desde que virou profissional. Esse lance abre precedente para que outros jogadores cheguem duro dessa forma e quebrem o adversário, como o Endrick quase quebrou o Arboleda. Era vermelho direto para o atacante do Palmeiras - completou o jornalista.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Endrick correu para interceptar um passe de Arboleda, mas chegou atrasado e pegou em cheio o defensor do Tricolor. O assunto tomou as redes sociais na noite da última segunda (29). Vendido ao Real Madrid, o jovem se transfere para o clube espanhol no meio do ano.