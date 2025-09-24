menu hamburguer
Fora de Campo

Jornalista liga alerta para Palmeiras x River Plate: ‘Precisa esquecer’

Especialistas analisam duelo de volta da CONMEBOL Libertadores no Allianz Parque

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
15:19
Abel Ferreira antes de River Plate x Palmeiras pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
Abel Ferreira antes de River Plate x Palmeiras pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA/AFP)
  • Mais Notícias

O Palmeiras enfrenta o River Plate pelas quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira (24), às 21h30, em São Paulo. A equipe brasileira defende a vantagem de 2 a 1 obtida no jogo de ida em Buenos Aires. Apesar de um empate ser suficiente para o Verdão garantir classificação à semifinal, o comentarista Gian Oddi (ESPN) ressalta a importância de o Palmeiras manter a concentração.

- Apesar do ótimo resultado que conseguiu na Argentina, o Palmeiras precisa ficar atento e respeitar demais o adversário que tem pela frente. Acho que depende mais do Palmeiras conseguir repetir suas boas atuações. Se conseguir fazer isso, sobra pouco espaço para o River tentar reverter a derrota de Buenos Aires - afirmou.

Na análise do ex-jogador Silas, o time brasileiro possui maior probabilidade de classificação;

- Palmeiras leva vantagem de um gol, por ter ganho lá na Argentina, mas isso não quer dizer que já está classificado. Tem mais possibilidade sim, porque o time é melhor, na minha maneira de ver, e joga em casa com apoio da sua torcida. Eu diria que as chances estão em 65% a favor do Palmeiras e 35% para o River - declarou.

Onde assistir Palmeiras x River Plate

O confronto decisivo acontece no Allianz Parque, onde o Palmeiras contará com o apoio de sua torcida. A partida terá transmissão da ESPN para todo o Brasil.

Elenco do Palmeiras treina no Allianz Parque
Força do Allianz Parque será fator de dificuldade para o River Plate (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Como chegam as esquipes?

O Palmeiras busca confirmar sua vaga na próxima fase aproveitando o resultado positivo conquistado na Argentina. O River Plate, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no torneio.

A equipe comandada por Abel Ferreira trabalha para manter o foco e não permitir que a vantagem obtida no primeiro confronto gere acomodação.

circulo com pontos dentroTudo sobre

