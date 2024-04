Pabllo deu a declaração em uma entrevista (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 16:16 • São Paulo (SP)

No final de semana, uma fala de Pabllo Vittar viralizou após uma entrevista realizada no programa da influenciadora Virgínia Fonseca. Na fala, Pabllo afirmou que tinha tido um affair com um jogador brasileiro no passado e que tinha sido a pessoa mais famosa a se envolver.

Logo nas horas seguintes, o jogador Polidoro Júnior, revelado na base do São Paulo e atualmente sem clube, confirmou que ele seria o atleta em questão.

O último clube profissional de Polidoro Júnior foi o US Ivry-FRA, na temporada 2022/23. Aos 27 anos, hoje faz sucesso nas redes sociais e soma mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Entretanto, um jornalista esportivo chamou atenção nas redes sociais ao vir à tona e afirmar que estava sendo confundido com o ex-affair de Pabllo.

Também chamado Polidoro Júnior, mas setorista do Avaí e do Figueirense, se manifestou nas redes sociais dizendo que 'seu telefone não estava parando'. Segundo suas palavras, até os sites de fofoca se confundiram e divulgaram suas redes sociais no lugar.

