O jornalista Mano, da CNN Brasil, diverge da prioridade dada ao técnico Tite para liderar o processo de reformulação do elenco do Flamengo. Na visão do comunicador, a diretoria rubro-negra deveria favorecer um treinador que tenha bagagem suficiente no clube para conseguir lidar com o excesso de ''jogadores entojados'' do plantel atual.