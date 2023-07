A fase em campo é boa, mas Gabigol passa por uma 'crise' inédita com a camisa do Flamengo: a queda no aproveitamento de pênaltis convertidos. Contra o Grêmio, na última quarta-feira (26), Gabriel Barbosa desperdiçou a quinta cobrança das últimas 15 batidas. O que o torna o ex-melhor batedor do Brasil, na visão de André Rizek.