Jornalista defende Neymar após ausência no clássico contra o Palmeiras: 'Perseguição'

Devido ao gramado sintético do Allianz Parque, o craque Neymar ficou de fora da lista de relacionados do Santos para o clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (6). Após a decisão tomada pelo Departamento Médico do clube, o jornalista Fábio Sormani saiu em defesa do atacante.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras x Santos: vidente aponta vencedor do clássico pelo Brasileirão

Recuperado de uma lesão na coxa direita, o craque voltou a jogar pelo Santos no empate com o Fortaleza, no último final de semana. Segundo o jornalista, Neymar está fora do clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro por opção dos departamentos de saúde, de futebol e da comissão técnica comandada por Vojvoda. Na visão de Sormani, criticar o camisa 10 nessa situação é oportunismo. Confira abaixo.

Com objetivos distintos na tabela de classificação, Palmeiras e Santos fazem o clássico da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando se isolar na liderança da competição, o Verdão conta com o apoio da sua torcida para tentar vencer o rival no Allianz Parque. Por outro lado, o Peixe precisa do resultado positivo para sair da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Flamengo comentam duelo entre Palmeiras x Santos: 'Estou sentindo'

Confira as prováveis escalações de Palmeiras e Santos

O astro Neymar é a grande ausência entre os relacionados para o clássico entre Palmeiras e Santos, nesta quinta-feira (6). Com praticamente todos os titulares à disposição, Abel Ferreira e Vojvoda devem ir a campo com as seguintes equipes:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

SANTOS (Técnico: Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas