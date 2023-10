O jornalista Mendel Bydlowski, da ESPN, contou no podcast "Tomando Uma Com" que já foi ameaçado por Samuel Eto'o, craque de Camarões e com passagem por clubes gigantes da Europa. Atualmente traballhando como repórter, o jornalista viajou para a Copa do Mundo de 2006 como cinegrafista ao lado de Viniciíus Nicoletti e Paulo Andrade.