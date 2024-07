Jornalista dá aviso aos jogadores do Fluminense sobre chegada de Mano

Mano chega ao Fluminense com a missão de evitar o rebaixamento do Tricolor (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 18:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista José Ilan disse, no seu canal no YouTube, que a contratação do técnico Mano Menezes pelo Fluminense, anunciada nesta segunda-feira (1º), foi uma boa escolha. Segundo Ilan, Mano tem o estofo necessário para dar um "choque de ordem" no time, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro.

- Mano é cascudo, treinou a Seleção Brasileira. Com Mano, o buraco é mais embaixo. Ele tem peito, moral, estofo para encarar e fazer as mudanças que precisam ser feitas. É da personalidade do Mano. Ele é aquele gauchão meio brabo. Então, isso é necessário. 'Ah, mais vai inviabilizar o vestiário, que é tão bom'. O Fluminense hoje precisa disso, precisa desse choque de ruptura, que o Cuca promoveu em 2009, quando afastou jogadores que tinham grife no Fluminense e mudou o time - afirmou.

O jornalista ressaltou que o Fluminense precisa de uma nova filosofia de trabalho, e fez um alerta aos jogadores:

- Claro que ele não vai mudar os 11 jogadores, mas vai ser um novo time, um novo trabalho. É uma nova filosofia e um novo tratamento com esses jogadores. Tava tudo muito bonzinho. Tudo muito em casa. Não acho que o Mano seja uma ótima escolha, mas, no contexto atual, o Fluminense precisa é de ruptura, de um choque de ordem, tirar os jogadores da zona de conforto. Então, é uma boa escolha - disse.

O contrato de Mano Menezes com o Fluminense vai até o final do ano. O técnico estava sem clube desde que saiu do Corinthians, no início de fevereiro. Ele foi demitido por conta dos maus resultados e da relação conturbada com parte do elenco.