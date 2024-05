Jornalista critica resposta de Abel sobre suposto pré-contrato com Al-Sadd: ‘Inútil’

Abel Ferreira não respondeu sobre suposta assinatura de contrato com o Al-Sadd (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 23:05 • São Paulo (SP)

Abel Ferreira abriu a coletiva de imprensa após a classificação na Copa do Brasil falando sobre a polêmica envolvendo um suposto pré-contrato com o Al-Sadd. No entanto, o técnico do Palmeiras não revelou se teria assinado ou não o documento. O jornalista Gustavo Zupak, da ESPN, criticou a declaração do treinador português.

- O Palmeiras e o Abel não se importaram em mudar a história caso ela precise ser mudada. O que está em questão é a postura do Abel como profissional nesse caso específico. A versão que a gente tem é que está na mesa do clube qatari. Sobre esse assunto, a entrevista do Abel foi completamente inútil, não serviu de nada - começou o jornalista.

Veja resposta de Abel:

- Não é porque ele é um técnico espetacular, de incontáveis virtudes e méritos nesses quatro anos de Palmeiras, que ele não pode ser criticado. É evidente que ele pode. Diante da ausência de um desmentir dessa história, a versão que continua na mesa, é a de que ele não teve conduta profissional que deveria ter com o Al Sadd - completou Zupak.

Segundo a TNT Sports, Abel Ferreira teria assinado um pré-contrato com o Al-Sadd, no ano passado, para assumir o time do Qatar em 2024. O clube qatari teria entrado com ação na Fifa contra o técnico. Na reta final da última temporada, o português fez mistério sobre sua permanência no Palmeiras, mas renovou com o time até 2025.