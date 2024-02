O Vasco tropeçou mais uma vez no Campeonato Carioca, desta vez diante do Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (31). O Cruzmaltino perdeu por 2 a 0, e o jornalista Fernando Campos, da "ESPN", aproveitou para analisar o elenco do clube. Para o comentarista, a diretoria precisa qualificar o plantel, ou o time "vai sofrer" na temporada.