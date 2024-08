Jornalista critica decisão de Tite para Palmeiras x Flamengo: ‘Não faz sentido’

Tite deve usar Allan no lugar de De La Cruz contra o Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Palmeiras e Flamengo fazem duelo decisivo na Copa do Brasil nesta quarta-feira (7), e para o confronto, o técnico Tite não vai contar com De La Cruz. De acordo com o "ge", o substituto do uruguaio deve ser o meia Allan. A decisão do treinador foi criticada pelo jornalista Renato Maurício Prado, em canal no Youtube.

- Não faz sentido jogar com o Allan. O Allan tem sido um dos piores jogadores do Flamengo nas partidas em que participou, sem exceção. Tem sido horroroso. Não marca, não arma, não desarma, faz falta e quando tenta dar um passe longo, erra. Então, sinceramente, eu não consigo entender o que se passa na cabeça do Tite - começou RMP.

- Se fosse em um outro jogo mais fácil, que não fosse eliminatório, eu pensaria: "O Tite está tentando recuperar o Allan". Mas é um jogo de mata-mata contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Prefere dois volantes? Então bota o Pulgar e o Léo Ortiz. Bota até o Igor Jesus, mas não bota o Allan. É desanimador - completou o jornalista.

Segundo o portal, o Flamengo deve ir a campo com: Matheus Cunha, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro. No primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Maracanã, com gols de Pedro e Luiz Araújo.